محمد بن مسعود - الدمام - بلغ إجمالي الإصابات 9.357.245 والوفيات 231،988 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88.427 إصابة مؤكدة، و1.095 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً، وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9.357.245 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات 231.988 وفاة. 05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 02:01 AM Advertisements بلغ إجمالي الإصابات 9.357.245 والوفيات 231،988 شخصًا الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88.427 إصابة مؤكدة، و1.095 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً، وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9.357.245 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات 231.988 وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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