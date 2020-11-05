إنقاذ ذراع طفل من البتر بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تعرض طفل عمره 6 سنوات بجازان، لحادث سقوط بالمنزل، نتج عنه إصابة بكسر من الدرجة الرابعة في عظم العضد. تعرض طفل عمره 6 سنوات بجازان، لحادث سقوط بالمنزل، نتج عنه إصابة بكسر من الدرجة الرابعة في عظم العضد. ونجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد المركزي، في إنقاذ ذراع الطفل من البتر، بعدما تبين غياب النبض الشرياني بالكامل للذراع واليد. ويرقد الطفل تحت الملاحظة لحين خروجه من المستشفى بعد شفائه.

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