شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: حبوب منع الحمل خطر في زمن الكورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قدمت وزارة الصحة، نصائح للأمهات والحوامل، بشأن كيفية التعامل مع الأطفال وحمايتهم من فيروس " كورونا المستجد" .

وقال استشاري الباطنة والأمراض المعدية، في فيديو نشرته الوزارة، إنه يجب لبس الكمامة أثناء رضاعة الطفل، وغسل يدين الأم قبل وبعد الرضاعة، مؤكدا أنه يمكن نوم الطفل مع الأم في نفس الحجرة ولكن بمسافة آمنة.

وأضاف أنه يتم فحص الطفل المخالط لحالة مصابة كفحص الكبار لكن الأدوات تكون مناسبة، ويعزل نفسه ويرتدي الكمامة ويحافظ على التباعد الاجتماعي.

وأكد الطبيب على أن استخدام حبوب منع الحمل تشكل خطورة حيث تزيد تجلد الدم، ويجب أن تعود المريضة إلى الطبيب فورًا.