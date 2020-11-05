«الشؤون البلدية» تحدد شروط تجديد رخصة عربة متجولة إلكترونيًّا

عبر موقعها..

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الشروط والمتطلبات الضرورية اللازمة لتجديد رخصة العربات المتجولة، مؤكدة (عبر موقعها الإلكتروني) أن الخدمة تمكن أصحاب العربات المتجولة من إصدار ترخيص لها. طريقة تجديد ترخيص العربات المتجولة وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هناك متطلبات أساسية رئيسية يشترط توافرهم لاستصدار ترخيص العربات المتجولة وذلك على النحو التالي: Advertisements - سجل الدخول إلى بوابة النفاذ الموحد.

- قم باختيار خدمات الرخص المهنية.

- اختر خدمات رخص العربات المتنقلة.

- اختار خدمة تجديد رخصة عربة متجولة.

- حدد الأمانة والبلدية المطلوبة، وأدخل رقم الرخصة.

- استرجع بيانات العربة

- اختار المسار المتاح في البلدية.

- ارفع المرفقات المطلوبة وأرسل الطلب للبلدية.

- يتم تدقيق بيانات الطلب والمرفقات من قبل البلدية.

- يقوم المراقب بمعاينة العربة ورفع تقرير المعاينة.

- قم برفع موافقات الجهات الحكومية المطلوبة.

- يتم اعتماد الطلب من البلدية وإصدار فاتورة سداد.

- سدد الرسوم.

- اطبع الرخصة. اقرأ أيضًا: إصدار رخصة عربة متجوِّلة.. وزارة «الشؤون البلدية» تحدد الشروط

إجراءات تعديل ترخيص العربات المتجولة.. الشروط والخطوات المطلوبة

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