الموارد البشرية تُسهل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الضمان.. تعرف عليها

حال طلب تقرير طبي جديد..
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الضمان، في حالة طلب تقرير طبي جديد من المستفيد.
وقالت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالعملاء»، على موقع «تويتر»، إنه يمكن طباعة خطاب من الضمان الاجتماعي موجه إلى المستشفى، (من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك)، وذلك بالدخول إلى «خدمة معاش الضمان» وتحديد نوع العجز واختيار أيقونة «لا يوجد تقرير» وتحديد المنطقة والمستشفى.
جاء ذلك ردًا من الوزارة على استفسار تلقته من أحد المواطنين قال فيه: «سجلت في الضمان وطلبو مني تقريرًا جديدًا، وأحضرت التقرير الطبي وتلقيت رسالة مطلوب طباعتها للتوجه بها إلى المستشفى.. ماذا أفعل».
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