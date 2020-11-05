القبض على شخص أتلف سبعة أجهزة للرصد الآلي بجدة

اتخذت الإجراءات النظامية بحقه..

ألقت شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص تورط في إتلاف سبعة أجهزة للرصد الآلي بمحافظة جدة. صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وذلك إثر تورطه في إتلاف سبعة أجهزة للرصد الآلي في محافظة جدة، وسرقة أجزاء منها، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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