في إطار الإجراءات الاحترازية..

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة حصول المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية السارية للوقاية من الفيروس. جاء ذلك ردا من «الأحوال المدنية» على تساؤل تلقته من مواطنة قالت فيها، «وصلتني رسالة بشأن جاهزية هويتي الوطني؛ لتسلمها بينما أنا مخالطة لحالة مصابة بفيروس كروونا»، فيما ردت الوكالة، بأن طالب الهوية الوطنية في هذه الحالة يمكنه تفويض شخص للاستلام عن طريق حسابه في أبشر. Advertisements اقرأ أيضا الأحوال المدنية تمنع تسجيل اسم «ملاك» بسبب فتوى شرعية بتحريمه

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كانت هذه تفاصيل خبر كيف يتمكن المخالطون لمصابي كورونا من تسلم الهوية الوطنية؟.. «الأحوال المدنية» تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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