نصائح مهمة من «الصحة» للوقاية من فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية

وجهت وزارة الصحة، عدد من النصائح والتوجيهات الضرورية اللازمة للوقاية من الإصابة للأمراض المعدية والموسمية، في مقدمتها فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، والإنفلونزا الموسمية.

وشاركت وزارة الصحة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، عدد من التغرديات التي تضمن نصائح مهمة، وذلك في إطار حملتها المستمرة عش بصحة.

نصائح مهمة للمتعافين من كورونا

وشددت وزارة الصحة، على أهمية التزام المتعافين من المصابين بفيروس كورونا المستجد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حتى بعد التعافي لضمان سلامتك، ومن حولك من الأقارب والاصدقاء، وتتمثل هذه الإجراءات في:

- غسل اليدين وتعقيمها

- عدم المصافحة

- الالتزام بارتداء الكمامة

- ترك مسافة آمنة

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وكتبت وزارة الصحة في تغريدة، عبر حسابها بتويتر، احرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد التعافي لسلامتك وسلامة من حولك. متعافي_كورونا.

الإنفلونزا الموسمية

وفي إطار حملة عش بصحة، نبهت وزارة الصحة، على الممارسات المهمةة التي تفصل بين العدوى والوقاية من الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية، وتتمثل طرق الوقاية في:

- أخذ لقاح الإنفلونزا

- غسل اليدين جيدًا

- تجنب لمس العين أو الفم مباشرة

- تجنب الأماكن المزدحمة

- الحرص على نظافة المكان

- استخدام المناديل عند العطس أو السعال

وجددت وزارة الصحة دعوتها للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أنه «آمن» تمامًا، مشيرة إلى أهميته لكبار السن.

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