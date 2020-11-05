لمزيد من تنظيم عمليات الاستقبال..
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مبادرة (شرفونا) التي نظمتها الإدارة العامة للمراسم والتشريفات وإدارة السكرتارية بمكتب الرئيس العام بهدف تنظيم عمليات استقبال المراجعين والموظفين.
وأشاد السديس بما تحويه المبادرة من دعم لكل جوانب الخدمة الإدارية والتطويرية في المكتب وتسخير للخطط والبرامج والاستراتيجيات، في سبيل مواصلة التطوير والتحديث في منظومة العمل داخله، وإنجاز المهام الموجهة لخدمة المراجعين والموظفين بكل كفاءة ومسؤولية.
وتخدم مبادرة (شرفونا) في مخرجاتها المراجعين والموظفين وأصحاب المطالب والشكاوى، وإنجاز معاملاتهم وسط بيئة صحية تراعي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر تشمل الموظفين وأصحاب المطالب والشكاوى.. شرفونا مبادرة جديدة تطلقها شؤون الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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