

القاهرة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر اليوم 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالة.

وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و 6318 حالة وفاة.

// انتهى //

01:43ت م

0256



القاهرة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر اليوم 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة بالمرض.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالة.وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و 6318 حالة وفاة.// انتهى //01:43ت م0256

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.