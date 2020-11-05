السعودية اليوم / إيطاليا تفرض حظر تجول السعودية اليوم



روما 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم مجموعة جديدة من الإجراءات لمكافحة فيروس

وإلى جانب حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا، تشمل القيود الجديدة إغلاق المتاحف، و الدراسة عبر الإنترنت للمدارس الثانوية والجامعات، وتقليل عدد ركاب النقل العام، وإغلاق مراكز التسوق في عطلة نهاية الأسبوع.

// انتهى //

00:08ت م

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روما 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الإيطالية اليوم مجموعة جديدة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا ، بما في ذلك حظر تجول عام, وقواعد أكثر صرامة للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة، ابتداء من يوم غد الخميس حتى الثالث من ديسمبر.وإلى جانب حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا، تشمل القيود الجديدة إغلاق المتاحف، و الدراسة عبر الإنترنت للمدارس الثانوية والجامعات، وتقليل عدد ركاب النقل العام، وإغلاق مراكز التسوق في عطلة نهاية الأسبوع.// انتهى //00:08ت م0244

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.