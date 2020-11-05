المملكة تبقي نظام الكفالة ساريًا على 5 مهن فقط

المملكة تبقي نظام الكفالة ساريا على 5 مهن فقط

الخميس 5 نوفمبر 2020

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، الأربعاء، إن مبادرة ”تحسين العلاقة التعاقدية“ التي تعتزم تطبيقها العام المقبل، تستثني 5 مهن فقط، ستظل خاضعة لنظام الكفيل المطبق منذ عقود في البلاد.



ونقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، عن الوزارة قولها، إن“المبادرة التي تم الكشف عنها، اليوم الأربعاء، لن تشمل مهن: السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني (الفلاح)“.

ولا يوجد إحصائية دقيقة لعدد العاملين الأجانب في تلك المهن التي تستقطب ملايين الوافدين من مختلف الجنسيات، من أصل قرابة 13 مليون أجنبي يعيشون في أكبر بلدان الخليج العربي.

وبدءًا من 14 آذار/مارس المقبل، ستسري المبادرة الجديدة التي تقول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنها تعتمد على مفهوم التعاقد بين طرفي العلاقة واتفاقهما المسبق الذي سيتم توثيقه بعقد رسمي، دون منح صاحب العمل المزايا السابقة في نظام الكفالة.

ومن أبرز ملامح ”مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية“، التي ستسري العام المقبل على جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، باستثناء المهن الخمس المشار إليها، 3 خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.

وتُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته.

وتمكن كذلك، إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علمًا بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة ”أبشر“، ومنصة ”قوى“ التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأصدرت السعودية نظام الكفالة قبل نحو 7 عقود، ورغم التعديلات التي طالته منذ ذلك الوقت، ظلت بنوده الرئيسة كما هي.

ويسمح لصاحب العمل استقدام العامل من خارج المملكة من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، ليصبح العامل بعدها ملتزمًا بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلا بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته، كما لايحق له السفر دون موافقة كفيله.