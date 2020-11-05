2020-11-05

بايدن: بعد الانتخابات سنتجاوز التصريحات الانتخابية وسنتوقف عن معاملة خصومنا كأعداء

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن: إن المشاركة في الانتخابات هي الأكبر منذ سنين.

وأضاف بايدن في خطاب للشعب الأمريكي قبل قليل: إن الشعب الأمريكي فقط هو من يحدد الرئيس، مضيفًا لا أعلن الفوز حتى الآن لكننا نبلي بشكل جيد.

وتابع جو بايدن: “سأعلن الفوز فقط بعد فرز كل الأصوات، والفرز في ميشيغن سينتهي قريبًا”، مضيفًا: “فزنا بـ78% من أصوات البريد في بنسلفانيا”.

وقال بايدن: “سنفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ أمريكا، وبعد الانتخابات سنتجاوز تصريحات الحملات الانتخابية، وسنتوقف عن معاملة خصومنا كأعداء.

واستطرد بايدن قائلًا: “سأفوز كديمقراطي لكنني سأحكم كأمريكي، واثق من خروجنا جميعًا كمنتصرين، ولن يكون هناك ولايات حمراء وزرقاء وإنما أمريكية، ولن أعلن الفوز حتى نقوم بفرز كل الأصوات”.

وختم جو بايدن خطابه قائلًا: من الواضح أننا ربحنا عددًا كافيًا من الولايات للفوز بالرئاسة.



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