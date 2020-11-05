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قادمة من إيران.. الكويت تضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخها
مخبأة في حاويتين عن طريق ميناء الشويخ
متابعات الخليج 365 - متابعة
أشرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، أمس الأربعاء، على فض أحراز أكبر محاولة تهريب لمادة الشبو المخدرة إلى البلاد عن طريق ميناء الشويخ.
وكانت التحريات قد دلت أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الشبو المخدرة إلى البلاد، مخبأة في حاويتين تحتويان على مادة الملح عن طريق ميناء الشويخ، وبعد عمل التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة، تم التنسيق مع قطاع البحث والتحري التابع للإدارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الحاويتين لضبط المروجين وفور قدوم المتهمين لاستلامهما، تم ضبطهما وأثناء عملية فتح الحاويتين وتفتيشهما تم العثور على (270 كجم) من مادة الشبو مخبأة بأسلوب مبتكر في أكياس الملح، لتشابه المادتين في الشكل واللون.
وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات مروجي المخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع، مشيدًا بقدرة رجال الأمن على التصدي لمثل هذه الأساليب المبتكرة في محاولات التهريب، داعيًا إلى مزيد من الجهود والمتابعة المستمرة لرصد مروجي المخدرات والوقوف لهم بالمرصاد مهما تنوعت أساليبهم المبتكرة.
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