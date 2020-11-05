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السفارة لدى بريطانيا لـ المواطنين: احذروا التجمعات والتزموا بالتعليمات
بعد تحذير السلطات من وقوع أعمال إرهابية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أهابت سفارة المملكة لدى بريطانيا بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات في بريطانيا، وذلك وسط تحذيرات بريطانية من وقوع أعمال إرهابية.
وقالت السفارة عبر حسابها في “تويتر”: “إشارة إلى رفع الحكومة البريطانية حالة التحذير الأمني من وقوع أعمال إرهابية إلى مستوى (خطير)، تهيب السفارة بالمواطنين المقيمين بالمملكة المتحدة باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات وتقييد التحركات، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الحكومة”.
وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت مستوى حالة التحذير الأمني من وقوع أعمال إرهابية إلى مستوى “خطير”، وذلك بالتزامن مع الأعمال الإرهابية في أوروبا.
وتعرضت العاصمة النمساوية فيينا لهجوم إرهابي منذ يومين، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، عقب قيام أشخاص ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي بإطلاق النار العشوائي على المارة في الشارع قرب كنيس يهودي.
وتحذر غالبية دول أوروبا من إمكانية وقوع عمليات إرهابية في مدنها، وذلك بالتزامن مع التوترات في دول مجاورة.
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