، مجددًا.. مواقع خارجية تنتحل شعار "الخليج 365" لتمرير كذبة جديدة عنوانها منع التجول ،

محمد بن مسعود - الدمام - المتحدث الرسمي للداخلية أكد أن القرار لن يتخذ إلا إذا دعت الحاجة وشدَّد على أهمية الرجوع للمواقع الرسمية

نشرت صفحة مزورة، انتحلت اسم وشعار "الخليج 365"، خلال الساعات الماضية خبرًا غير صحيح عن إقرار منع التجوُّل ابتداء من يوم الجمعة.

وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضًا إلى تداول صورة للخبر المزوّر، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "الخليج 365" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، قد أجاب عن استفسار صحفي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأحد الماضي عما يتم تداوله عن فرض منع التجول، وأكد أنه لن يتم فرض منع تجول إلا إذا دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.

وحذَّر المتحدث الرسمي من تداول الشائعات داعيًا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية، ووكالة الأنباء الرسمية.

وتؤكد "الخليج 365" مجددًا عدم علاقتها بالمتداول جملة وتفصيلاً، وتوضح أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org، وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.