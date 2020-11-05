، مجددًا.. مواقع خارجية تنتحل شعار "الخليج 365" لتمرير كذبة جديدة عنوانها منع التجول ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشرت صفحة مزورة، انتحلت اسم وشعار "الخليج 365"، خلال الساعات الماضية خبرًا غير صحيح عن إقرار منع التجوُّل ابتداء من يوم الجمعة.
وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضًا إلى تداول صورة للخبر المزوّر، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "الخليج 365" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، قد أجاب عن استفسار صحفي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأحد الماضي عما يتم تداوله عن فرض منع التجول، وأكد أنه لن يتم فرض منع تجول إلا إذا دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.
وحذَّر المتحدث الرسمي من تداول الشائعات داعيًا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية، ووكالة الأنباء الرسمية.
وتؤكد "الخليج 365" مجددًا عدم علاقتها بالمتداول جملة وتفصيلاً، وتوضح أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org، وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 12:29 AM
المتحدث الرسمي للداخلية أكد أن القرار لن يتخذ إلا إذا دعت الحاجة وشدَّد على أهمية الرجوع للمواقع الرسميةمجددًا.. مواقع خارجية تنتحل شعار "الخليج 365" لتمرير كذبة جديدة عنوانها منع التجول
نشرت صفحة مزورة، انتحلت اسم وشعار "الخليج 365"، خلال الساعات الماضية خبرًا غير صحيح عن إقرار منع التجوُّل ابتداء من يوم الجمعة.
وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضًا إلى تداول صورة للخبر المزوّر، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "الخليج 365" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، قد أجاب عن استفسار صحفي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأحد الماضي عما يتم تداوله عن فرض منع التجول، وأكد أنه لن يتم فرض منع تجول إلا إذا دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.
وحذَّر المتحدث الرسمي من تداول الشائعات داعيًا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية، ووكالة الأنباء الرسمية.
وتؤكد "الخليج 365" مجددًا عدم علاقتها بالمتداول جملة وتفصيلاً، وتوضح أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org، وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.
، مجددًا.. مواقع خارجية تنتحل شعار "الخليج 365" لتمرير كذبة جديدة عنوانها منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مجددًا.. مواقع خارجية تنتحل شعار "الخليج 365" لتمرير كذبة جديدة عنوانها منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.