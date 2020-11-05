، الزمالك المصري يضرب موعداً مع الأهلي.. في نهائي دوري أبطال إفريقيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقصى الرجاء البيضاوي بثلاثية

بلغ نادي الزمالك المصري نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي ليضرب موعداً نارياً مع مواطنه الأهلي في النهائي.

وافتتح الرجاء الرياضي المغربي باب التسجيل عن طريق الكونغولي بين مالانغو نغيتا في الدقيقة 47، قبل أن ينتفض الزمالك ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة الـ61 ومصطفى محمد "هدفين" في الدقيقتين 85 و88.



وكان الزمالك حسم لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وتأهل بمجموع فوزه بالمباراتين 4-1.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية في 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.