، إيطاليا تفرض حظر تجول عام بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ من اليوم الخميس ويستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل

أعلنت الحكومة الإيطالية، مجموعة جديدة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك حظر تجول عام, وقواعد أكثر صرامة للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفيروس، ابتداء من اليوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر الجاري، حتى الثالث من ديسمبر المقبل.

وتفصيلاً، يأتي حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحاً، حيث تشمل القيود الجديدة إغلاق المتاحف، والدراسة عبر الإنترنت للمدارس الثانوية والجامعات، وتقليل عدد ركاب النقل العام، وإغلاق مراكز التسوق في عطلة نهاية الأسبوع.