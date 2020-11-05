- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت الحكومة الإيطالية، مجموعة جديدة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك حظر تجول عام, وقواعد أكثر صرامة للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفيروس، ابتداء من اليوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر الجاري، حتى الثالث من ديسمبر المقبل.
وتفصيلاً، يأتي حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحاً، حيث تشمل القيود الجديدة إغلاق المتاحف، والدراسة عبر الإنترنت للمدارس الثانوية والجامعات، وتقليل عدد ركاب النقل العام، وإغلاق مراكز التسوق في عطلة نهاية الأسبوع.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 12:37 AM
يبدأ من اليوم الخميس ويستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبلإيطاليا تفرض حظر تجول عام بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بكورونا
أعلنت الحكومة الإيطالية، مجموعة جديدة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك حظر تجول عام, وقواعد أكثر صرامة للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفيروس، ابتداء من اليوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر الجاري، حتى الثالث من ديسمبر المقبل.
وتفصيلاً، يأتي حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحاً، حيث تشمل القيود الجديدة إغلاق المتاحف، والدراسة عبر الإنترنت للمدارس الثانوية والجامعات، وتقليل عدد ركاب النقل العام، وإغلاق مراكز التسوق في عطلة نهاية الأسبوع.
، إيطاليا تفرض حظر تجول عام بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تفرض حظر تجول عام بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.