، "العُمري" ثمانيني خرج منذ 3 أيام في جدة وانقطع الاتصال به ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ناشدت أُسرة مسن ثمانيني بالمساهمة في البحث عن والدهم المفقود منذ قرابة 36 ساعة من حي الوزيرية بجدة، والذي يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2010.
وقال لـ"الخليج 365" عبدالله العُمري: "فُقد والدي محمد حسين حميدان العمري منذ ظهر الاثنين، يستقل مركبة من نوع تويوتا هايلوكس غمارتين موديل 2010، وتحمل لوحة رقم ا ص ع 3086، وتم إبلاغ مركز شرطة النزلتين".
وأضاف: "يعاني والدي بسبب فقدان في الذاكرة يتعاود عليه ويعجز معه عن العودة للمنزل، وسبق لنا أن فقدناه قبل قرابة عام في محافظة المخواة، لكن تم العثور عليه في الليلة نفسها بالتواصل معه على جواله، لكنه الآن مغلق منذ فقده".
وقال العُمري: "نناشد الفرق التطوعية وقراء (الخليج 365) المساهمة في البحث عن والدنا، وإبلاغ الجهات الأمنية في حال العثور عليه، أو التواصل معنا على هواتف: 0507895832 - 0532412761.
"العُمري" ثمانيني خرج منذ 3 أيام في جدة وانقطع الاتصال بهعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-11-05
ناشدت أُسرة مسن ثمانيني بالمساهمة في البحث عن والدهم المفقود منذ قرابة 36 ساعة من حي الوزيرية بجدة، والذي يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2010.
وقال لـ"الخليج 365" عبدالله العُمري: "فُقد والدي محمد حسين حميدان العمري منذ ظهر الاثنين، يستقل مركبة من نوع تويوتا هايلوكس غمارتين موديل 2010، وتحمل لوحة رقم ا ص ع 3086، وتم إبلاغ مركز شرطة النزلتين".
وأضاف: "يعاني والدي بسبب فقدان في الذاكرة يتعاود عليه ويعجز معه عن العودة للمنزل، وسبق لنا أن فقدناه قبل قرابة عام في محافظة المخواة، لكن تم العثور عليه في الليلة نفسها بالتواصل معه على جواله، لكنه الآن مغلق منذ فقده".
وقال العُمري: "نناشد الفرق التطوعية وقراء (الخليج 365) المساهمة في البحث عن والدنا، وإبلاغ الجهات الأمنية في حال العثور عليه، أو التواصل معنا على هواتف: 0507895832 - 0532412761.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
12:02 AM
يعاني فقدانًا في الذاكرة.. وذووه يناشدون بالبحث عنه
ناشدت أُسرة مسن ثمانيني بالمساهمة في البحث عن والدهم المفقود منذ قرابة 36 ساعة من حي الوزيرية بجدة، والذي يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2010.
وقال لـ"الخليج 365" عبدالله العُمري: "فُقد والدي محمد حسين حميدان العمري منذ ظهر الاثنين، يستقل مركبة من نوع تويوتا هايلوكس غمارتين موديل 2010، وتحمل لوحة رقم ا ص ع 3086، وتم إبلاغ مركز شرطة النزلتين".
وأضاف: "يعاني والدي بسبب فقدان في الذاكرة يتعاود عليه ويعجز معه عن العودة للمنزل، وسبق لنا أن فقدناه قبل قرابة عام في محافظة المخواة، لكن تم العثور عليه في الليلة نفسها بالتواصل معه على جواله، لكنه الآن مغلق منذ فقده".
وقال العُمري: "نناشد الفرق التطوعية وقراء (الخليج 365) المساهمة في البحث عن والدنا، وإبلاغ الجهات الأمنية في حال العثور عليه، أو التواصل معنا على هواتف: 0507895832 - 0532412761.
، "العُمري" ثمانيني خرج منذ 3 أيام في جدة وانقطع الاتصال به ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العُمري" ثمانيني خرج منذ 3 أيام في جدة وانقطع الاتصال به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.