محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه في إتلاف سبعة أجهزة للرصد الآلي في محافظة جدة، وسرقة أجزاء منها. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. القبض على شخص تورَّط في إتلاف 7 أجهزة للرصد الآلي بجدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-04 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه في إتلاف سبعة أجهزة للرصد الآلي في محافظة جدة، وسرقة أجزاء منها. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. 04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 11:48 PM اخر تعديل 05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 12:47 AM جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه في إتلاف سبعة أجهزة للرصد الآلي في محافظة جدة، وسرقة أجزاء منها. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. ، القبض على شخص تورَّط في إتلاف 7 أجهزة للرصد الآلي بجدة ،

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