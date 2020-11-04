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القبض على شخص تورط في إتلاف سبعة أجهزة للرصد الآلي بجدة
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على شخص تورط في إتلاف سبعة أجهزة للرصد الآلي بمحافظة جدة.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ( مواطن في العقد الرابع من العمر )، وذلك إثر تورطه في إتلاف سبعة أجهزة للرصد الآلي في محافظة جدة، وسرقة أجزاء منها.
وأضاف الرائد الغامدي أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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