فيديو.. قصة جار الله الحمد مصور حفر الباطن منذ أكثر من 5 عقود

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يملك المصور جار الله بن عبدالله الحمد أرشيفًا لعدد كبير من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عامًا، حيث يسكن في محافظة حفر الباطن منذ أن كان عمره عامين، وبدأ هواية التصوير منذ سن التاسعة.

أول كاميرا بـ15 ريالًا:

وقال نجله عبدالله الحمد في حديث عن والده: إنه كان يصور جميع المناسبات الاجتماعية والرياضية وكذلك الأحداث التي تقع في المحافظة كالسيول في ذلك الوقت، حيث اشترى أول كاميرا له بقيمة 15 ريالًا، وكان يشتري أحدث أنواع الكاميرات، وفي بعض الأحيان يعمل في بقالة بالحي من أجل جمع مبلغ لشراء كاميرا جديدة.

وأضاف الحمد: لم يكن في حفر الباطن في ذلك الوقت محل لتحميض الصور، ولهذا السبب يقوم عمي- رحمه الله- الذي كان يعمل في الكويت بأخذ الأفلام لتحميضها، وبحكم عمله هناك يستغرق وصولها إلى والدي في حفر الباطن إلى 6 أشهر بعض الأحيان، ثم يأخذ أفلامًا جديدة من والدي وعلى هذا الحال.

وفي عام 2018م حصل جار الله الحمد على جائزة محور رواد التصوير التي خصصت للأفراد السعوديين الذين أسهموا في تقديم خدمات جليلة للوطن من خلال أعمالهم في مجالات التصوير وممن يساهمون بشكل مستمر في تطوير التصوير في السعودية ضمن النسخة السابعة من ملتقى ألوان السعودية الذي نظمته في ذلك العام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.





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