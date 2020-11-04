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شكرا لقرائتكم أمانة جازان تنفذ 2393 جولة وترصد 172 مخالفة لاحترازات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة جازان تنفذ 2393 جولة وترصد 172 مخالفة لاحترازات كورونا
خلال أسبوع واحد فقط
متابعات الخليج 365- جازان
نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها، خلال الأسبوع الماضي، 2393 جولة ميدانية رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أمين منطقة جازان، الأستاذ نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 172 محلًّا تجاريًّا مخالفًا لاشتراطات كورونا خلال الجولات الميدانية التي نفذتها أمانة وبلديات المنطقة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكد ابن سعيدان بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، ولن تتهاون الأمانة في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.
وأهاب أمين منطقة جازان بالمواطنين والمقيمين الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقًا الأنظمة والتعليمات.
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