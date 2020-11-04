المملكة تستضيف المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب.. غدًا

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تنطلق غدًا أعمال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب عبر الاتصال المرئي، والذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين الرواد في مجال علم الأعصاب من السعودية وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا وسويسرا وروسيا والإمارات للحديث عن التطورات العلمية في تكنولوجيا الأعصاب، وبمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين في علوم الأعصاب من أطباء وأخصائيين واستشاريين، بالإضافة إلى المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، وخبراء الصناعة وأخصائيي التغذية وطلاب الأعصاب والعلاج الطبيعي.

وسيتناول البرنامج العلمي للمؤتمر الأول من نوعه على مدار ثلاثة أيام التكنولوجيا الجديدة في علم الأعصاب وتحفيز المخ، وعلاج الأعصاب وجراحة المخ وإعادة التأهيل والمراقبة عن بعد، إضافة إلى علم وظائف الأعضاء العصبية، وجراحة العمود الفقري، مع تناول متخصص عن علم الأعصاب في عصر الكورونا.

وقدمت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر شكرها لأمير منطقة عسير ووزارة الصحة على الدعم الكبير الذي وجده المؤتمر ليكون بوابة عالمية في دراسة وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الاستخدامات الطبية وخاصة في علم الأعصاب، ودعم جهود المملكة في تبني التكنولوجيا الطبية وخاصة المتعلقة بطب المخ والأعصاب لندرة المختصين وصعوبة التعامل مع الجهاز العصبي عبر جلسات وورش عمل وتسجيلات حية وتسجيلات محاكاة لإظهار دور التكنولوجيا في الأمراض العصبية تمتد طيلة أيام المؤتمر.

وأشارت رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر إلى أنه يسعى لتسهيل الصعوبات التي يواجهها الأطباء من أجل الحصول على نتائج تشخيص وعلاج فعالة عن طريق استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، للخروج بتوصيات ومقترحات وعرض خبرات وتجارب علمية عالمية يستفاد منها عبر التقنيات ورفع جودة الخدمات الطبية في كل مكان في العالم.



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