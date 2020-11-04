، البلدية النسائية تغلق مطعمًا بالطائف لتدني مستوى نظافة الموقع وأحد العاملين ،

محمد بن مسعود - الدمام - استدعت أصحاب المحال المخالفة للاشتراطات تمهيدًا لتطبيق العقوبات بحقهم

تواصل أمانة الطائف، ممثلة في "البلدية النسائية الفرعية"، جهودها اليومية، التي رصدت من خلالها تدني مستوى النظافة، وسوء بعض معدات التحضير، وسوء الحفظ والتخزين بعدد من المطاعم والكافيهات بالمحافظة، إضافة لتدني النظافة الشخصية لأحد العاملين.

وشملت الجولة المكثفة العديد من المحال التجارية بمختلف النشاطات التجارية. وتنوعت المخالفات ما بين تدني مستوى النظافة العامة والنظافة الشخصية للعمال، وعدم إبراز الرخصة داخل المحل، ووجود أوانٍ غير صالحة للاستعمال، وسوء تداول المواد الغذائية وتخزينها، إضافة إلى وجود لحوم مجهولة المصدر، تم إتلافها، وسوء نظافة الموقع، وانتهاء الرخص لبعض المحال.

ويتم على ضوء ما يُرصد من مخالفات إشعار أصحاب تلك المحال التجارية بمراجعة البلدية، وذلك بعد الإغلاق الفوري للمنشأة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وذلك وفق اللوائح بحجم ونوع المخالفات المرصودة.