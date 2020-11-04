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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الاتحاد أن الفحوص الطبية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول عبد الرحمن العبود أظهرت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي سيمتد لثلاثة أسابيع.
وسيفتقد الاتحاد في مباراته أمام التعاون خدمات كل من؛ فهد المولد وعبد الرحمن العبود، بعد تعرضهما لإصابات عضلية، إضافة إلى الحارس فواز القرني بسبب إصابته بفيروس كورونا.
ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته اليومية استعداداً لملاقاة التعاون دورياً يوم الجمعة المقبل، لحساب لقاءات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
طبق خلالها الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي مجموعة من الجمل الفنية من خلال المناورة الكروية.
وأجرى الفريق الكروي الأول الفحوصات الطبية الاحترازية من فايروس كورونا قبل انطلاق التدريب، وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 11:49 PMالإصابة تغيب العبود عن الاتحاد ثلاثة أسابيع.. والفريق يجري الفحوص الطبية
أعلن نادي الاتحاد أن الفحوص الطبية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول عبد الرحمن العبود أظهرت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي سيمتد لثلاثة أسابيع.
وسيفتقد الاتحاد في مباراته أمام التعاون خدمات كل من؛ فهد المولد وعبد الرحمن العبود، بعد تعرضهما لإصابات عضلية، إضافة إلى الحارس فواز القرني بسبب إصابته بفيروس كورونا.
ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته اليومية استعداداً لملاقاة التعاون دورياً يوم الجمعة المقبل، لحساب لقاءات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
طبق خلالها الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي مجموعة من الجمل الفنية من خلال المناورة الكروية.
وأجرى الفريق الكروي الأول الفحوصات الطبية الاحترازية من فايروس كورونا قبل انطلاق التدريب، وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.
، الإصابة تغيب العبود عن الاتحاد ثلاثة أسابيع.. والفريق يجري الفحوص الطبية ،
المصدر : الخليج 365
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