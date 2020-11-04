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واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية اليوم الأربعاء، تدريباته بمعسكره المقام في بمدينة ينبع الصناعية، والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وأجرى "الأخضر" تدريباته على الملاعب الشاطئية بالهيئة الملكية في ينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية بهدف زيادة المعدل اللياقي لدى اللاعبين.
من جانبه، تفقد عضو مجلس إدارة الاتحاد بندر الأحمدي معسكر المنتخب حيث اطمأن على سير المعسكر وفق ما تم التجهيز والتخطيط له مسبقاً.
أخضر الكرة الشاطئية يواصل استعداده في ينبع.. والأحمدي يتفقد المعسكرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-04
واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية اليوم الأربعاء، تدريباته بمعسكره المقام في بمدينة ينبع الصناعية، والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وأجرى "الأخضر" تدريباته على الملاعب الشاطئية بالهيئة الملكية في ينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية بهدف زيادة المعدل اللياقي لدى اللاعبين.
من جانبه، تفقد عضو مجلس إدارة الاتحاد بندر الأحمدي معسكر المنتخب حيث اطمأن على سير المعسكر وفق ما تم التجهيز والتخطيط له مسبقاً.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
11:25 PM
يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري استعداداً للاستحقاقات المقبلة
واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية اليوم الأربعاء، تدريباته بمعسكره المقام في بمدينة ينبع الصناعية، والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وأجرى "الأخضر" تدريباته على الملاعب الشاطئية بالهيئة الملكية في ينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية بهدف زيادة المعدل اللياقي لدى اللاعبين.
من جانبه، تفقد عضو مجلس إدارة الاتحاد بندر الأحمدي معسكر المنتخب حيث اطمأن على سير المعسكر وفق ما تم التجهيز والتخطيط له مسبقاً.
، أخضر الكرة الشاطئية يواصل استعداده في ينبع.. والأحمدي يتفقد المعسكر ،
المصدر : الخليج 365
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