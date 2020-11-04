، القادسية .. نثق في الحكم السعودي ونتمنى ألا يكون هناك تأثير من الحملات الإعلامية ،

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أعلن نادي القادسية في بيان إعلامي دعمه وتأييده لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإسناد قيادة مباريات دوري المحترفين لطواقم تحكيم سعودية، مشيرًا إلى ثقته في الحكم المحلي.
وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء :"يود مجلس إدارة نادي القادسية أن يجدد دعمه وتأييده لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في توطين التحكيم ودعم الحكم السعودي المتميز".
وتابع "نظرًا للنقاشات التي شهدتها الساحة الرياضية بعد مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فإن مجلس إدارة نادي القادسية يتمنى ألا يكون هناك أي تأثير لهذه النقاشات على أداء طواقم الحكام في الجولة القادمة وخصوصًا مباراتنا مع شقيقنا نادي النصر والتي ستُقام السبت المقبل وأن يواصل الحكم السعودي قيادته للمباريات بشكل متميز وعادل بين الفريقين دون التأثر بأي جدل شهدته مباريات سابقة".
القادسية .. نثق في الحكم السعودي ونتمنى ألا يكون هناك تأثير من الحملات الإعلاميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-04
أعلن نادي القادسية في بيان إعلامي دعمه وتأييده لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإسناد قيادة مباريات دوري المحترفين لطواقم تحكيم سعودية، مشيرًا إلى ثقته في الحكم المحلي.
وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء :"يود مجلس إدارة نادي القادسية أن يجدد دعمه وتأييده لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في توطين التحكيم ودعم الحكم السعودي المتميز".
وتابع "نظرًا للنقاشات التي شهدتها الساحة الرياضية بعد مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فإن مجلس إدارة نادي القادسية يتمنى ألا يكون هناك أي تأثير لهذه النقاشات على أداء طواقم الحكام في الجولة القادمة وخصوصًا مباراتنا مع شقيقنا نادي النصر والتي ستُقام السبت المقبل وأن يواصل الحكم السعودي قيادته للمباريات بشكل متميز وعادل بين الفريقين دون التأثر بأي جدل شهدته مباريات سابقة".
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
11:23 PM
الفريق يواجه النصر "دوريًا" السبت المقبل
أعلن نادي القادسية في بيان إعلامي دعمه وتأييده لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإسناد قيادة مباريات دوري المحترفين لطواقم تحكيم سعودية، مشيرًا إلى ثقته في الحكم المحلي.
وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء :"يود مجلس إدارة نادي القادسية أن يجدد دعمه وتأييده لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في توطين التحكيم ودعم الحكم السعودي المتميز".
وتابع "نظرًا للنقاشات التي شهدتها الساحة الرياضية بعد مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فإن مجلس إدارة نادي القادسية يتمنى ألا يكون هناك أي تأثير لهذه النقاشات على أداء طواقم الحكام في الجولة القادمة وخصوصًا مباراتنا مع شقيقنا نادي النصر والتي ستُقام السبت المقبل وأن يواصل الحكم السعودي قيادته للمباريات بشكل متميز وعادل بين الفريقين دون التأثر بأي جدل شهدته مباريات سابقة".
، القادسية .. نثق في الحكم السعودي ونتمنى ألا يكون هناك تأثير من الحملات الإعلامية ،
المصدر : الخليج 365
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