محمد بن مسعود - الدمام - 04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 11:04 PM الماجستير لـ"ابن هنود" في قطاع وادي الفرع الصحي الماجستير لـ"ابن هنود" في قطاع وادي الفرع الصحي حصل الاختصاصي مشعل بنيدر بن هنود- أحد منسوبي قطاع وادي الفرع الصحي بالمدينة المنورة- على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية الطبية، من جامعة الملك عبدالعزيز. الكلمات المفتاحية ، الماجستير لـ"ابن هنود" في قطاع وادي الفرع الصحي ،

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