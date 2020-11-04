شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة لدى بريطانيا تحذر مواطنيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

وجهت سفارة المملكة لدى بريطانيا، اليوم الأربعاء، رسالة هامة إلى المواطنين المقيمين هناك؛ حيث طالبتهم بتوخي الحذر.

ودعت السفارة مواطنيها لتوخي الحذروالابتعاد عن أماكن التجمعات وتقييد الحركة بعد أن رفعت الحكومة البريطانية حالة التحذير الأمني إلى مستوى "خطير" خشية وقوع أعمال إرهابية.

وعلى جانب أخر فيما يتعلق بكورونا دعت السفارة لاتباع الإرشادات التي أصدرتها الحكومة البريطانية، بخصوص الإغلاق العام الذي تشهده البلاد من 5 نوفمبر إلى 2 ديسمبر للحد من فيروس كورونا.