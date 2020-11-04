شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تشهِّر بمالك منشأة في الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة بمالك منشأة غيرت تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية وعرضت منتجات منتهية الصلاحية ولا تحمل بيانات تجارية في الدمام.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة ونشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة التجارة على مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

وحثت " التجارة " عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق " بلاغ تجاري" على الرابط: هناأو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.