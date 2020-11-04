شكرا لمتابعة خبر عن "العرفج" يناشد بضبط فوضى تجول الليموزينات في الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق الدكتور " أحمد العرفج"، على فوضى تجول الليموزينات وغياب وسائل السلامة والإجراءات الوقاءية من فيروس " كورونا المستجد".

وقال " العرفج " خلال حديثه في برنامج " ياهلا " : سوق الليموزين في المملكة يقدر بـ 100 ألف سيارة، وتدر دخلا قيمته نحو 4 مليار ريال سنويا، حيث أنه سوق واعد أكثر من سوق الخضراوات.

وأشار " العرفج " إلى أن وسائل السلامة من فيروس كورونا غائبة عن هذه السيارات، حيث أنها تفتقد إجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والمطهرات.

وناشد " العرفج " وزارة النقل بضبط فوضى تجول الليموزينات في الطرق بدون وجهة محددة، مؤكدًا على ضرورة تنظيم عملهم.