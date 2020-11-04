شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الاستعلام عن طلبات تأشيرات العمل عبر "أبشر" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت منصة أبشر، اليوم الأربعاء، إنه يمكن الاستفسار إلكترونيًا عن طلبات تأشيرات العمل عبر منصتها.

وأوضحت أن الاستفسار عن طلبات تأشيرات العمل هي خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين، إمكانية الاستعلام عن طلبات تأشيرات العمل حسب سجلاتهم في وزارة العمل.

وعن خطوات الاستعلام، قالت إنه يتم الدخول إلى : خدمات المكفولين، الاستعلامات، طلبات تأشيرات العمل.