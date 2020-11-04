شكرا لمتابعة خبر عن تسليم أول جواز سفر لصقر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبدالرحمن الفضلي بتسليم أول جواز صقر يصدر من المركز عبر المنصة لمالك الصقر.

وتعد هذه الجوازات إحدى الوسائل التي تسهم في تسهيل عملية تنقل الصقور مع ملاكها عبر الحدود الدولية وفق الإجراءات الدولية المخصصة لذلك.

ويأتي إطلاق المنصة بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين والمستفيدين ورفع مستوى الأداء، حيث تهدف المنصة إلي الربط الإلكتروني مع المنصات الخاصة بجميع الجهات ذات العلاقة المساندة للمركز في تنظيم هذه الانشطة.

وتسهم المنصة في دعم المفتشين في عمليات الرقابة وضبط المخالفات وتوثيقها بشكل إلكتروني، كما يسعى المركز لإطلاق ما يصل لـ 30 خدمة في المستقبل القريب.