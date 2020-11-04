شكرا لمتابعة خبر عن 150 فرصه استثمارية مؤقتة تقدمها بلدية الشقيق خلال الربيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هادي قربي (صدى):

دعت بلديه الشقيق الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية إلى التقديم عبر منصة فرص حيث طرحت البلديه ٨٠ فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعدده منها طريق الأمير محمد بن ناصر وشارع الفن والكورنيش الجنوبي والشمالي وطريق مطل البلديه مع استمرار دراسه لعدد من الفرصة الاستثمارية المؤقتة ومن المتوقع ان يصل عدد الفرص المطروحه خلال الفتره القادمة الى ١٥٠ فرصة .

وفي ذات السياق أوضح رئيس بلديه الشقيق المهندس /ناصر بن احمد عطيف أن تعزيز فرص الاستثمار يأتي في صلب خطه البلديه الموسمية وفي إطار استعدادات البلديه لاستقبال الأعداد الكبيره من الزوار والسائحين خلال هذا العام.. لافتا إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحه يأتي انطلاقا من رؤيه ٢٠٣٠ التي تؤكد أن الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد بما يعزز الاقتصاد المحلي .