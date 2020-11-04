شاهد: وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، مساء اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي للبدء في مناسك العمرة.

وقالت الوزارة في تغريده عبر تويتر، "وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي للبدء في مناسك العمرة بعد أن أنهوا ٣ أيام في العزل الصحي الآمن".

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المعتمرين سيتوجهون إلى التنعيم قبل التوجه إلى الحرم المكي.. نسأل الله لهم القبول”.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت في وقت سابق، أن المعتمرين من خارج البلاد سيبقون في العزل لمدة ثلاثة أيام قبل استئناف مناسك العمرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا .