نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. تقدم بايدن على ترامب

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تشير النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية إلى اشتداد المنافسة بين “ترامب” و”بايدن” مع تقدم الأول في الولايات الجنوبية والغرب الأوسط، بينما يتقدم الثاني في ولايات الساحل الشمالي وحقق فوزا في ولايات الساحل الغربي الثلاث.
وبحسب إحصاءات “أسوشيتد برس”، فإن “بايدن” متقدم بـ238 صوتا مقابل 213 صوتًا لـ”ترامب”.
فيما يشير إحصاء النتائج الأولية، وفقا لـ”فوكس نيوز” إلى أن “بايدن” متقدم بـ238 صوتا مقابل 213 صوتًا لـ”ترامب” من المجمع الانتخابي.
بينما تشير إحصائيات “cnn” أن “بايدن” متقدم بـ227 صوتا مقابل 213 أصوات لـ”ترامب”.
يذكر أن المرشح يحتاج لـ270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.
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