بالصور.. «معتمرو الخارج» يغادرون العزل الصحي الآمن ويتوجهون إلى التنعيم

قالت وزارة الحج والعمرة، إن المعتمرين من الخارج يغادرون العزل الصحي الآمن ويتوجهون إلى التنعيم قبل التوجه إلى الحرم المكي.

وأكدت الوزارة، عبرحسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المعتمرين استقلوا الحافلات المخصصة، لنقلهم إلى التنعيم، وذلك بعد إنهاء العزل الصحي المطبق في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية السارية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

من جانبها، كثفت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية، على أبواب المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد، أن الإدارة عملت على الإشراف على جميع أبواب المسجد الحرام للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية البالغ عددها أكثر من 100 باب.

اقرأ أيضًا:

السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها