أجملها الإبدار..
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، إن القمر يمر بخمس محطات خلال رحلته الشهرية، ويستريح في كل محطة منها 5 أيام.
وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن محطات القمر، هي: الهلال، والتربيع الأول، والإبدار، والتربيع الأخير، وأجملها محطة الإبدار، مستشهدا في ذلك بقول الشاعر العربي: «قلتُ: الذي سوّاكِ أبدع صانع.. زادَتْك تلك الأربعون جمالًا/كالبدر منتصف الزمان تمامه.. والآن أنت أشدّ منه كمالًا».
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الزعاق يحدد مسميات ومدد محطات القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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