تنبيه من «أبشر» عن ضوابط تسجيل أسماء المستفيدين الجدد

نوَّه بضرورة الالتزام بالضوابط المطلوبة

جددت منصة أبشر التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط المطلوبة لتسجيل أسماء المستفيدين الجدد، من خدماتها . وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، ردًا على تساؤل مستفيد عن وصوله رسالة بأن صيغة اسمه غير صحيحة، إن اسم المستخدم الجديد يجب ألا يقل عن 8 خانات ويحتوي على حرف كبير وحرف صغير على الأقل وأرقام باللغة الإنجليزية ودون مسافات مع إمكانية كتابة أحد الرموز التالية: «.، - ، - ». اقرأ أيضًا: أبشر يستثني «المستندات» من شروط الاستفادة بأجهزة الخدمة الذاتية



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