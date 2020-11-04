«الصحة» تُحدد بالأرقام المناطق الأكثر تعافيًا من كورونا في المملكة

بإجمالي 441 حالة جديدة..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تعافي 441 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وتصدرت حائل عدد حالات التعافي بتسجيل 81 حالة جديدة، وتلتها خميس مشيط بتسجيل 72 حالة.
وجاءت الرياض في صدارة المناطق الأكثر تعافياً بالمملكة بنحو 44 حالة تعافٍ، وبعدها الدمام بـ18، وسجلت المدينة المنورة وبللسمر 13 حالة بكل منهما، وتم تسجل 11 حالة في كل من رياض الخبراء وظهران الجنوب ورجال ألمع، وسجلت القطيف ووادي الدواسر 9 حالات في كل منهما.
كما سجلت سبت العلاية 8 حالات، وجدة والدلم والجبيل 7 حالات بكل منهم، والحرجة وبريدة والطائف وأبها 6 حالات بكل منهم وسجلت خمس حالات في كل من عقلة الصقور والمجمعة والهفوف وسراة عبيدة وبقعاء والعقيق.
وتم تسجيل 4 حالات في كل من نجران والظهران والخفجي وعفيف وعيون الجواء، فيما سجلت موقق وبارق وأحد رفيدة وقرية العليا 3 حالات، وانحصرت حالات التعافي بتسجيل حالتين في كل من الأسياح والبرك والخبر، وعنيزة والقحمة والقريات وشرورة والنماص.
واقتصرت حالات التعافي على حالة واحدة في كل من مكة، الرسن المخواة، وبقيق، وقصيباء، وأضم و المبرز، ورأس تنورة.
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