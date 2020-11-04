تأهب شامل بالإدارات المعنية..
كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ حيث عم الطائفين والزائرين الفرح والسرور.
وتأهبت الإدارات المعنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقًا يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.
وتعرّضت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة منها، وجاءت أمطار الخير والبركة لتَحفُ أرجاء المسجد الحرام في مشهد رائع تم رصده بالصور، فيما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ن إلى استمرار هطول أمطار تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة في منطقة مكة المكرمة وتحديدًا في «إضم، الجوف، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، ميسان»، وذلك حتى الساعة 8:30 مساء اليوم الأربعاء؛ حيث تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
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كانت هذه تفاصيل خبر كيف تعاملت «شؤون الحرمين» مع الأمطار الغزيرة؟.. إليك خطتها للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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