أمانة تبوك تتسلم مشروع إسكان الفلل الجاهزة بشكل نهائي

تسلَّمت أمانة منطقة تبوك، من فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، اليوم الأربعاء، مشروع إسكان تبوك للفلل الجاهزة بشكل نهائي، وذلك في إطار اختصاص أمانات المناطق، بمتابعة الأحياء السكنية وصيانتها وخدماتها المتنوعة ورفع جودة الحياة فيها؛ حيث يتم تسليم جميع المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان إلى الأمانات بعد اكتمال تنفيذها.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لأمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ يرافقه فيها مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل عطالله مسعودي؛ حيث وقف الأمين على محطة تصريف الامطار بالمشروع، إضافة إلى استلام المواقع الاستثمارية حول المشروع بمساحة 16695324 مترًا مربعًا وشبكات الطرق بمساحة 235 ألف متر مربع ومرافق خدمية و7 أراضٍ مخصصة للحدائق بمساحة 11891540 مترًا مربعًا.

يشار، إلى أن إسكان تبوك يوفر 901 فيلا سكنية على مساحة تقارب مليون متر مربع تم تسليمها لمستفيدي برنامج سكني، إضافة إلى توافر المرافق الخدمية المتنوعة والمساجد، والحدائق؛ حيث تم تسليم وزارة التعليم أراضٍ بمساحة اجمالية 42644 مترًا مربعًا لتنفيذ المدارس عليها، وكذلك تسليم وزارة الصحة أرض مخصصة لإقامة مركز صحي، إلى جانب اراضٍ أخرى مخصصة للجمعية التعاونية وغيرها.

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