التصدي لمحاولات تهريب مليار ريال في 73 يوما

تنظيمات عصابية
ففي شهر أغسطس تم الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من 8 مواطنين ومقيمين حولوا خارجياً خلال 8 أشهر فقط أكثر من 500 مليون ريال، وفي سبتمبر تم القبض على تنظيمٍ عصابي مكون من 6 وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر، بلغ مجموعها 120 مليون ريال، وفي منتصف وأواخر أكتوبر تم القبض على 3 تشكيلات عصابية خلال شروعهم بتحويل نحو 16 مليون ريال.
على مدار يومين
بدخول شهر نوفمبر الجاري وعلى مدار يومي 2 و 3 من الشهر، أعلنت جهات الاختصاص عن إحباط محاولتين لتهريب الأموال، الأولى بمبلغ مليون و650 ألف ريال، والثانية مصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي.
القضايا المضبوطة
2020
22 أغسطس
28 سبتمبر
120 مليون ريال
6 وافدين هنود
13 أكتوبر
3.230.725 ريالا
مواطنان
مقيمان
21 أكتوبر
11,856,259 ريالا
5 أشخاص بينهم مواطنان
30 أكتوبر
1.300.000 ريال
3 مصريين
سوريان
02 نوفمبر
1.650.000 ريال
مقيمان
03 نوفمبر
378 مليون ريال
مواطن
3 وافدين من جنسيات أجنبية
500 مليون ريال
تنظيم عصابي من 8 أشخاص
5 سودانيين
3 مواطنين
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