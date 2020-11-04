التصدي لمحاولات تهريب مليار ريال في 73 يوما

تصدت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 3 نوفمبر الجاري لـ 7 محاولات تهريب أموال للخارج، بلغت في مجملها نحو مليار و2 مليون ريال، وتمكنت من الإطاحة بالعصابات المسؤولة عن عمليات التحويل غير النظامية.

تنظيمات عصابية

ففي شهر أغسطس تم الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من 8 مواطنين ومقيمين حولوا خارجياً خلال 8 أشهر فقط أكثر من 500 مليون ريال، وفي سبتمبر تم القبض على تنظيمٍ عصابي مكون من 6 وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر، بلغ مجموعها 120 مليون ريال، وفي منتصف وأواخر أكتوبر تم القبض على 3 تشكيلات عصابية خلال شروعهم بتحويل نحو 16 مليون ريال.

على مدار يومين

بدخول شهر نوفمبر الجاري وعلى مدار يومي 2 و 3 من الشهر، أعلنت جهات الاختصاص عن إحباط محاولتين لتهريب الأموال، الأولى بمبلغ مليون و650 ألف ريال، والثانية مصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي.

القضايا المضبوطة

2020

22 أغسطس

28 سبتمبر

120 مليون ريال

6 وافدين هنود

13 أكتوبر

3.230.725 ريالا

مواطنان

مقيمان

21 أكتوبر

11,856,259 ريالا

5 أشخاص بينهم مواطنان

30 أكتوبر

1.300.000 ريال

3 مصريين

سوريان

02 نوفمبر

1.650.000 ريال

مقيمان

03 نوفمبر

378 مليون ريال

مواطن

3 وافدين من جنسيات أجنبية

500 مليون ريال

تنظيم عصابي من 8 أشخاص

5 سودانيين

3 مواطنين