فحص إلزامي كل 3 أشهر للعاملين في الأشعة

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة أصدرت تعميما يتضمن جدول مواعيد قراءة بطاقات قياس التعرض الإشعاعي للممارسين الصحيين في أقسام الاشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي والأقسام الأخرى التي تتعامل بالمصادر المشعة في المستشفيات والمراكز الصحية والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لعام 2021، حيث ألزمتهم الوزارة بإجراء القراءة كل 3 أشهر.

3 أنواع

تتنوع بطاقة قياس التعرض الإشعاعي، التي يرمز لها بـ«TLD» ويلزم الممارسون الصحيون بأقسام الأشعة بحملها، بين 3 أنواع بحسب طبيعة التعرض للإشعاع، فمنها بطاقة تعلق على الصدر، تستخدم في قياس التعرض لكامل الجسم، وخاتم يحتوي على مقياس يلبس في إصبع اليد، يستخدم في قياس تعرض الأطراف، بالإضافة إلى ربطة رأس، لقياس تعرض العين للإشعاع.

مشروع التحول

في سياق متصل بالحماية من الإشعاع، انتهت ‫وزارة الصحة ‬من إعداد «الأدلة التنفيذية للحماية من الإشعاع بمديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحية»، وذلك ضمن مستهدفات برنامج ‫الحماية من الإشعاع‬ في خطة مشروع التحول للوزارة (MOH2.0).

عقوبة الممارسين

حددت الوزارة عقوبة الممارسين الصحيين في الأقسام التي تتعامل مع المصادر المشعة ممن لا يتقيدون بحمل بطاقة قياس التعرض الإشعاعي طوال ساعات العمل، وتسليمها لمسؤول الحماية من الإشعاع في الأوقات المحددة للقراءة، وأيضا قبل التمتع بالإجازات الرسمية.

وشددت على تحويل المخالفين منهم إلى لجنة النظر في مخالفة مزاولة المهن الصحية، حيث سيتم إيقاع إحدى العقوبات الثلاث المقررة بحق المخالف: الإنذار، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة. وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بتعليمات الوقاية من الأشعة، حفاظا على سلامتهم وحفظا لحقوقهم.

إدارة الحماية

طالبت وزارة الصحة جميع الإدارات والمديريات التابعة لها في جميع مناطق المملكة أخيرا بضرورة إلزام الممارسين الصحيين بحمل بطاقات قياس التعرض الإشعاعي، مشيرة إلى أن برنامج قراءة قياس التعرض الإشعاعي هو أحد برامج إدارة الحماية من الإشعاع التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية، ويعنى بمراقبة تعرض الممارسين الصحيين العاملين في الأقسام التي تتعامل مع المصادر المشعة من خلال تزويدهم ببطاقات قياس التعرض الإشعاعي وقراءتها أربع مرات سنويا.

وأشارت الوزارة إلى أنها لاحظت، في أثناء جولات مراقبيها الميدانية، عدم التزام بعض الممارسين الصحيين بحمل بطاقة قياس التعرض الإشعاعي، وعدم تسليمها في الأوقات المحددة لقراءتها.

المادة 31

شددت الوزارة على تطبيق المادة 31 من نظام مزاولة المهن الصحية في حق المخالفين، وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم في حالة المخالفة المهنية، والمنصوص عليها أيضا في المادة 32 من نظام مزاولة المهن الصحية، وتشمل ثلاث عقوبات: الإنذار، وغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة الصحية، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من صدور قرار الإلغاء.

عقوبات ثلاث

01

الإنذار

02

غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال

03

إلغاء ترخيص مزاولة المهنة

بطاقات قياس التعرض الإشعاعي

01

تعلق على الصدر

02

خاتم يحتوي على مقياس

03

ربطة رأس