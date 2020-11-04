صحة الشمالية تحصل على اعتماد الهيئة السعودية



حصلت صحة الحدود الشمالية على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كمركز تدريبي في برنامج شهادة الاختصاص السعودية، وذلك في قسم طب الأطفال، بواقع 3 مقاعد تدريبية في مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر. ويعد الاعتماد خطوة مثمرة نحو المضي قُدمًا، للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهني للكوادر الطبية. والجدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة «مركز للقلب، و3 مراكز للسكري، و3 مراكز للكلى، و3 مراكز للأسنان»، بالإضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرَّة، ويتوافر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام، وغيرها. كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

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