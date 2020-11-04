وقف العزيزية يوقع عقدا لاستثمار أراضيه

بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، أبرمت أمانة الوقف عقد مشروع إعداد مخطط استراتيجي عام لأراضي الوقف، مع مكتب المهندس حسام العبدالكريم للاستشارات الهندسية.

و مثل أمانة الوقف الأمين العام لؤي بن همام طرابزوني، كما مثل المكتب مديره حسام العبدالكريم، حيث يأتي ذلك ضمن أولويات أمانة الوقف، لضمان الاستغلال الأنسب لأراضي الوقف وتحقيق أعلى عوائد ممكنة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للوقف، لبناء الإنسان وتنمية المكان. ويقع ضمن الجهود القائمة للوقف لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة، والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.