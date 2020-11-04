عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز الأخاشيم، التابع لمحافظة شرورة، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية حسن بن سالم الصيعري، وبحضور مشرفي الجمعيات الخيرية بمركز التنمية الاجتماعية بشرورة، وذلك بمقر الجمعية.
وتم خلال الاجتماع التصويت وإعادة تشكيل مجلس الإدارة واختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد بالتصويت برئاسة حسن سالم الصيعري، ومحمد صالح الصيعري نائبًا، وعبدالله حسن الصيعري أمينا للصندوق. كما تم تدشين حملة «أدفئ غيرك بخيرك» والتي تستهدف 127 أسرة من مستفيدي الجمعية.
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