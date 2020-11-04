تقنية الليزر وخدمة ذوي الاحتياجات بجامعة نجران

نفذ قسم الفيزياء في كلية العلوم والآداب بنجران - ممثلة في وحدة خدمة المجتمع بالكلية وبالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة - محاضرة توعوية بعنوان: «تقنية الليزر وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة» عبر منصة زووم بمقر جمعية شمعة أمل بمنطقة نجران، حيث استهدفت منسوبات جمعية شمعة أمل، ومنسوبات وطالبات الجامعة.

وهدفت المحاضرة التوعوية التي قدمتها د. تيسير النجار إلى التعريف بالليزر، ونبذه تاريخية عن اكتشاف الليزر، وكذلك كيفية إنتاج الليزر عن طريق الانبعاث المستحث. كما تطرقت المحاضرة إلى التعريف بأنواع الليزر المختلفة، وعرض استخدامات كل نوع، وعرض بعض تطبيقات تقنية الليزر موضحة العيوب والمميزات، وكذلك النصائح المتبعة في استخدام كل تقنية، وبينت أيضا بعض تقنيات الليزر، التي تستخدم في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل استخدام مسبار الليزر لعلاج الصرع بطريقة جديدة ومبتكرة، وكذلك استئصال بؤر الصرع، وأيضا شرح عمل عصا الليزر التي تستخدم في خدمة المكفوفين، إضافة إلى تعريف مفهوم تقنية الألكس ليزر كإحدى تقنيات إنتاج موجات الليزر، التي يصل طولها الموجي إلى 755 نانو متر، حيث يتم تحويل موجات الليزر إلى طاقة حرارية، تعمل على علاج المشكلات الجلدية دون التأثير على المناطق المحيطة للمنطقة المصابة. وأكد عميد الكلية الدكتور عبد الرحمن آل معدي أن الهدف من عقد مثل هذه المحاضرات التوعوية، هو تفعيل المشاركة المجتمعية بين كليات الجامعة والمجتمع، فيما يبرز دور التعليم الجامعي في تطوير المجتمع و تنميته.