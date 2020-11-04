الصلاة نور في المجاردة

دشن محافظ المجاردة، سعيد علي بن دلبوح، اليوم حملة «الصلاة نور»، التي اطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وبمتابعة وتوجيه من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير، الشيخ جابر بن عبدالله الشهري. واستعرض رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجاردة، الشيخ حسن مرعي الشهري، المعرض المصاحب للحملة، واطلع محافظ المجاردة ومدراء الإدارات الحكومية على أهداف الحملة، وما سيصاحبها من تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، وما ستقوم به هيئة محافظة المجاردة من نشر للمواد التوعوية عن طريق الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة في المولات والأماكن العامة. وكرم محافظ المجاردة الجهات المشاركة والمساهمة في إنجاح هذه الحملة.



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